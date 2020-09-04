Скончался актер из сериала "Санта-Барбара"

Фото: facebook.com/michael.siegel.7

Актер Питер Ликасси, сыгравший эпизодическую роль в мыльной опере "Санта-Барбара", совершил самоубийство. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Он был добрым и щедрым, сделал бы все для друзей. Но был и грубым и всегда вступался за свои идеалы", – написал в личном аккаунте в социальных сетях друг актера Майкл Сигел.

По словам автора публикации, Ликасси продолжительное время боролся с депрессией.

Питер Ликасси появился в нескольких эпизодах "Санта-Барбары" еще в 1989 году. Несмотря на то что преимущественно выступал в театре, он успел сняться в комедии "Клоуны-убийцы из космоса".