В Амстердаме скончался оператор фильма "Танцующая в темноте"

4 июля, 22:03
Фото: www.youtube.com
Кинооператор Робби Мюллер, который работал над фильмами режиссеров Вима Вендерса, Ларса фон Триера и Джима Джармуша, скончался в возрасте 78 лет. Об этом пишет The Guardian.
По данным газеты, он умер в своем доме в Амстердаме. Как уточняет The Guardian, в последние годы нидерландский кинооператор страдал от сосудистой деменции, поэтому не мог говорить и передвигаться самостоятельно.
Мюллер родился в 1940 году на острове Кюрасао. Он закончил Нидерландскую киноакадемию и впоследствии работал над такими фильмами, как "Алиса в городах" (1973), "Вне закона" (1986), "Танцующая в темноте" ( 2000), "Кофе и сигареты" (2003). Картина Вендерса "Париж, Техас" (1984), в создании которой принял участие Мюллер, была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: