В Амстердаме скончался оператор фильма "Танцующая в темноте"

Кинооператор Робби Мюллер, который работал над фильмами режиссеров Вима Вендерса, Ларса фон Триера и Джима Джармуша, скончался в возрасте 78 лет. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, он умер в своем доме в Амстердаме. Как уточняет The Guardian, в последние годы нидерландский кинооператор страдал от сосудистой деменции, поэтому не мог говорить и передвигаться самостоятельно.

Мюллер родился в 1940 году на острове Кюрасао. Он закончил Нидерландскую киноакадемию и впоследствии работал над такими фильмами, как "Алиса в городах" (1973), "Вне закона" (1986), "Танцующая в темноте" ( 2000), "Кофе и сигареты" (2003). Картина Вендерса "Париж, Техас" (1984), в создании которой принял участие Мюллер, была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.