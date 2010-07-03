Скончалась звезда американского "Голоса"

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Звезда 13-го сезона американского шоу "Голос" Дженис Фриман умерла в результате отрыва тромба. Об этом сообщает портал Deadline.

Исполнительнице было 33 года. В день трагедии она была дома вместе с мужем. В какой-то момент Фриман пожаловалась на проблемы с дыханием. Врачи скорой отвезли певицу в больницу, где она вскоре скончалась.

Участницей "Голоса" Фриман стала в 2017 году. По итогам "слепых прослушиваний" артистка поразила членов жюри исполнением песни Imagine Dragons. В итоге она попала в команду Майли Сайрус. В итоге Фриман не сумела победить в шоу, остановившись в шаге от суперфинала.