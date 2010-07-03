Скончалась французская актриса и певица Мари Лафоре

Фото: кадр из фильма “На ярком солнце”, режисср Рене Клеман

Франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре скончалась в Швейцарии в возрасте 80 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

"Мари Лафоре скончалась в субботу в Женолье. Ее дочь только что сообщила мне об этом", – заявил пресс-атташе дочери певицы Дониминик Сегал.

Обстоятельства смерти певицы на данный момент уточняются.

Мари Лафоре, она же Майтена Мари Брижитт Думенак, родилась в 1939 году во Франции. Она впервые выступила на большой сцене в возрасте 19 лет, в конкурсе "Рождение звезды". В 1978 году артистка переехала в Швейцарию и получила там гражданство.

В период творческой карьеры Мари Лафоре также снималась в кино. Ее работу можно увидеть в картинках "На ярком солнце", "Авантюристы", а также сериале "Спрут – 3". Ее партнерами по площадке были, в частности, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.