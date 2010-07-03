Умер актер из сериала "Скорая помощь" Брайан Тарантина

Актер Брайан Тарантина умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает американский журнал The Hollywood Reporter.

"Он был талантливым артистом, прекрасным клиентом и другом. Я в печали и в шоке", – сообщил его представитель Лорим Смит.

По предварительной информации, актер скончался из-за развившихся осложнений после перенесенной операции. Официальная причина смерти будет установлена позже, после результатов медицинской экспертизы.

Американский актер Брайан Тарантина наиболее известен публике по сериалу "Скорая помощь" и фильму "Талантливый мистер Рипли". Он также снимался в шоу "Клан Сопрано" и "Удивительная миссис Мейзел". Актер вместе со своими коллегами получил премию Гильдии киноактеров за игру в сериале Amazon.