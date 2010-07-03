Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Фото: ТАСС\AP\XJFM R1 RE.

В США умер создатель автомобиля Ford Mustang и бывший глава корпорации Chrysler Ли Якокка, сообщает портал TMZ. Бизнесмену было 94 года.

По данным издания, смерть Якокки подтвердил его близкий родственник, однако никаких подробностей он не привел.

Якокка пришел в Ford Motor Company в 1946 году. В компании под его руководством был создан автомобиль Ford Mustang.

В 1978 году Генри Форд II уволил Якокку из компании, после чего последний занял должность руководителя корпорации Chrysler. Возглавлял он ее вплоть до 1995 года.