Леонида Кравченко похоронят на Троекуровском кладбище 5 июля

Фото: Фотохроника ТАСС
Прощание с бывшим председателем Гостелерадио СССР Леонидом Кравченко состоится 5 июля на Троекуровском кладбище. Его похоронят там же после панихиды. Об этом Агентству "Москва" сообщил его сын Андрей Кравченко.
Прощание начнется в четверг в 12:00 часов. Предполагается, что присутствовать будут члены семьи экс-председателя Гостелерадио СССР и журналисты изданий, в которых он работал.
Леонид Кравченко умер в одной из московских больниц 2 июля в возрасте 80 лет.
Кравченко родился в 1938 году. Он жил и работал в Москве. В период с 1975 по 2003 год он руководил несколькими государственными СМИ. В 1985 году его назначили первым заместителем председателя, а в 1990 году – председателем Гостелерадио СССР.
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