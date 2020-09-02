Прощание с артистом Владимиром Андреевым завершилось в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым завершилась в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданская панихида проходила в Московском театре имени Ермоловой. С артистом пришли проститься коллеги, родственники и поклонники его творчества. Церемонию посетили в том числе Александр Ширвиндт, Александр Кибовский, Евгений Герасимов, Марк Розовский, Григорий Заславский, Леонид Рошаль и многие другие.

Художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин во время церемонии рассказал, что Андреев на первое место всегда ставил свою семью, уточнив, что она для него была огромным жизненным смыслом. По его словам, семья давала артисту новые возможности творить и отдавать огромное количество времени театру и режиссерскому делу.

"Для Владимира Алексеевича самым главным была его семья – это его тыл, его огромный смысл. Они были для него всем. У него был потрясающий юмор, невероятная доброта, упорство, понимание и отстаивание того, что есть главное в театре", – добавил Бородин.

О смерти народного артиста Владимира Андреева стало известно 29 августа. Ему было 90 лет. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщал, что у артиста была ишемическая болезнь сердца.

Андреев родился в 1930 году в Москве. В 1952 году окончил актерский факультет ГИТИСа. Был актером, главным режиссером, художественным руководителем, а с 2012 года – президентом Московского драматического театра имени Ермоловой.

Он преподавал в ГИТИСе. Учениками Андреева были Кристина Орбакайте, Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Миронов, Борис Дергун, Сергей Бирюлин, Арсений Ковальский, Евгений Каменькович. Актер известен по фильмам "Ночной патруль", "Жестокость", "Сказка о царе Салтане", "Джамайка", "Ультиматум".

