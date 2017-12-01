Память летчика-испытателя Марины Попович могут увековечить в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Зинин
Памятник летчику-испытателю Марине Попович может появиться в Москве. Такое предложение готовы рассмотреть в комиссии по монументальной политике Москвы.
"Если будет такое обращение от ее соратников, наших уважаемых летчиков, то, конечно, мы рассмотрим. Моя позиция, по-человечески, – поддерживать любое предложение, связанное с памятью наших мастеров и героев", – цитирует Агенство "Москва" председателя комиссии Игоря Воскресенского.
Ближайшее заседание, по словам Вознесенского, комиссии состоится 14 декабря.
Легендарный советский летчик-испытатель Марина Попович ушла из жизни в возрасте 86 лет. Она стала первой из женщин – летчиков-испытателей МиГ-21, кому удалось преодолеть звуковой барьер.
Летчица установила 102 мировых рекорда, 10 из которых были достигнуты в качестве командира воздушного корабля-гиганта "Антей" (Ан-22). Она стала единственной в мире женщиной-летчицей, пилотировавшей самолет такого класса.
За время своей карьеры налетала 5 600 часов, освоила более 40 типов самолетов и вертолетов.
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