Память летчика-испытателя Марины Попович могут увековечить в Москве

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Памятник летчику-испытателю Марине Попович может появиться в Москве. Такое предложение готовы рассмотреть в комиссии по монументальной политике Москвы.

"Если будет такое обращение от ее соратников, наших уважаемых летчиков, то, конечно, мы рассмотрим. Моя позиция, по-человечески, – поддерживать любое предложение, связанное с памятью наших мастеров и героев", – цитирует Агенство "Москва" председателя комиссии Игоря Воскресенского.

Ближайшее заседание, по словам Вознесенского, комиссии состоится 14 декабря.

Легендарный советский летчик-испытатель Марина Попович ушла из жизни в возрасте 86 лет. Она стала первой из женщин – летчиков-испытателей МиГ-21, кому удалось преодолеть звуковой барьер.

Летчица установила 102 мировых рекорда, 10 из которых были достигнуты в качестве командира воздушного корабля-гиганта "Антей" (Ан-22). Она стала единственной в мире женщиной-летчицей, пилотировавшей самолет такого класса.

За время своей карьеры налетала 5 600 часов, освоила более 40 типов самолетов и вертолетов.