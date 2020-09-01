Скончался экс-тренер хоккейного клуба "Спартак" Милош Ржига

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Бывший главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" и сборной Чехии Милош Ржига скончался в больнице в Праге. Об этом сообщает портал isport.blesk.cz.

Ржиге был 61 год. В период тренерской карьеры он дважды выводил "Спартак" в 1/4 Кубка Гагарина, что является лучшим результатом столичного коллектива за время выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Кроме того, в 2011 году он вывел в финал турнира "Атлант".

Ранее стало известно, что Милоша Ржигу направили в одно из медучреждений Праги. Специалист испытывал боли в животе, позже его состояние резко ухудшилось.

Соболезнования родным и близким тренера выразили представители как хоккейного, так и футбольного "Спартака".