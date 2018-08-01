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Общество

1 августа, 19:42

Актрису Наталью Кузнецову похоронили на Митинском кладбище

утраты культура кино

Фото: www.ermolova.ru

Актрису московского театра имени Ермоловой Наталью Кузнецову похоронили на Митинском кладбище, сообщает РИА Новости.

Прощание и отпевание прошло в этот же день в Боткинской больнице.

Кузнецова скончалась на 56-м году жизни после тяжелой болезни. В театре имени Ермоловой она работала с 1984 года.

На счету актрисы роли в таких спектаклях, как "Язычники", "Утиная охота-90", "Бедность не порок", "Архив графини "Д", "Битва ангелов", "Барышня-крестьянка" и других.

Также Кузнецова сыграла в фильмах "Жуков", "Бигль", "Темное царство" и "Сваха".

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