Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова

Фото: кадр из фильма "Улицы разбитых фонарей – 11"; производство – "Форвард-Фильм", "Граффити Фильм Продакшн"

Скончалась петербургская актриса кино и телевидения Нина Жернакова. Об этом сообщает "Российская газета".

Актриса ушла из жизни в возрасте 86 лет. Отмечается, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Ее коллега Ольга Голикова рассказала, что прах погибшей захоронят на ее родине в Курганской области.

Жернакова была известна по небольшим ролям в эпизодах таких сериалов, как "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Опера: Хроники убойного отдела", "Между нами, девочками", и многих других.

Ее также можно было увидеть в полнометражных фильмах "Лето" Кирилла Серебренникова и "Русская земля" Александра Барышникова. Всего в ее карьере насчитывается 52 проекта.