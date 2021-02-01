Прощание с Василием Лановым началось в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном Театре имени Вахтангова началась церемония прощания с актером театра и кино, мастером художественного слова и народным артистом СССР Василием Лановым. Артист умер 28 января в возрасте 87 лет.

Причиной смерти актера стал коронавирус. В Театре имени Вахтангова, где Ланового провожают в последний путь, он служил более 60 лет. Фасад здания московского театра украшают портреты Ланового.

Гроб с телом артиста установили на сцене в окружении венков, в том числе от президента России и правительства. В этот день Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище.

Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен зрителям по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир" и другим. С 1957 года трудился в Театре имени Евгения Вахтангова.