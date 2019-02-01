Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!"

Фото: кадр из фильма "Кин-дза-дза!", режиссер Георгий Данелия

Советский и российский актер Игорь Кан скончался в возрасте 81 года. Артист ушел из жизни на следующий день после дня рождения – 30 января, сообщает портал kino-teatr.

Кан выступал на сцене алма-атинского ТЮЗа, Русского театра Эстонии и Московского областного драмтеатра имени Островского. В 1999 году получил звание заслуженного артиста России.

Сыграл в фильмах "Вариант "Омега" (1975), "Тактика бега на длинную дистанцию" (1978) и "Скорый поезд" (1988).

Наибольшую известность Кану принесла картина "Кин-дза-дза!" (1986). В антиутопии он сыграл роль однорукого контрабандиста.

Днем ранее на 87-м году ушла из жизни заслуженная артистка РФ Валентина Березуцкая.