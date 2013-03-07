07 марта 2013, 12:13Город
Дать одной из улиц Москвы имя Уго Чавеса можно только через 10 лет
Дать одной из столичных улиц имя президента Венесуэлы Уго Чавеса можно только спустя 10 лет после его смерти. Поднимать этот вопрос в данный момент бессмысленно, так как процедура наименования улиц четко прописана в законе города Москвы. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал председатель Мосгордумы Владимир Платонов.
"Этот вопрос можно инициировать только после 10 лет после кончины человека, чье имя хотят увековечить в улицах Москвы, – отметил депутат. - И есть особые процедуры, если это инициатива президента и мэра".
Депутат также опроверг сообщения СМИ о том, что это он был инициатором переименования одной их столичных улиц или площадей в честь Чавеса. Но Платонов подчеркнул, что относился к президенту Венесуэлы с большим уважением.
Добавим, что с 1992 года ведется список людей, чьими именами рекомендовано называть улицы в Москве. В год в этот список добавляется в среднем около 10 имен.