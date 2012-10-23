Тело убитого бизнесмена найдено в Московской области

Тело убитого гендиректора одной из коммерческих организаций найдено на территории его фирмы в деревне Бирево Клинского района, информирует пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

"22 октября 2012 года приблизительно в 22 часа 30 минут в следственные органы поступило сообщение об обнаружении на территории машинного двора ООО "Коммунар-2" в деревне Бирево Клинского района тело 58-летнего генерального директора данной организации с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полицейские ищут подозреваемого в совершении преступления.