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13 октября 2012, 17:06

Происшествия

В Подмосковье задержан юноша, убивший свою подругу

В Подмосковье полицейским удалось раскрыть убийство "по горячим следам". Сотрудники правоохранительных органов задержали юношу, который убил свою несовершеннолетнюю подругу.

В субботу около полудня в городе Красногорске в лесном массиве было обнаружено тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями шеи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление удалось раскрыть "по горячим следам"- благодаря работе следователей и сотрудников полиции в течение нескольких часов был задержан подозреваемый. Убийцей оказался 17-летний друг погибшей девушки.

По предварительной информации, между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой юноша выхватил нож и нанес девушке несколько ударов. От полученных ранений 15-летняя девушка скончалась на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос о вынесении меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу.

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