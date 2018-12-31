Истекает срок действия безвизового въезда в РФ по паспорту болельщика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Срок действия безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика ЧМ-2018, полученного для посещения чемпионата мира по футболу, завершается 31 декабря 2018 года, напоминает Агентство "Москва".

Закон о продлении безвизового режима был принят Госдумой в конце июля. Документ подготовили для фанатов, которым понравилось в РФ и которые хотели бы лучше познакомиться с культурой страны в свободное время.

О необходимости продлить до конца года безвизовый въезд для иностранных граждан, имеющих паспорт болельщика, ранее заявил президент России Владимир Путин. Он также предлагал дать родственникам фанатов возможность получить визы бесплатно.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Иностранные гости, оформившие паспорт болельщика и купившие билеты на матчи, могли приехать в Россию без визы.