Аналитики выяснили, где летом предпочитали отдыхать россияне

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Оператор мобильной связи Tele2 с помощью технологий big data изучил активность абонентов, которые весной и летом отправились на российские курорты на самолете.
В пресс-службе мобильного оператора сообщили, что по сравнению с прошлым годом количество туристов, которые добирались до мест отдыха на самолете, увеличилось на 57%.
"Всего с мая по конец августа в российские курортные города улетели абоненты Tele2 из 80 аэропортов страны. Data scientists Tele2 изучили, насколько были активны клиенты перед вылетом и сразу по прилете в такие города, как Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград", – говорится в сообщении.
Так, наиболее активными месяцами для путешествий на самолете в этом году стали июнь и июль. Больше всего абонентов Tele2 приняли аэропорты Сочи (33%), Краснодара (24%) и Калининграда (20%).
"Значительная часть путешественников (39% от общего числа) вылетели из трех московских аэропортов, причем только 47% из них – это жители столицы. Остальные 53% – это абоненты из других регионов, которые, вероятно, путешествовали из домашних регионов с пересадкой в Москве", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что самым популярным направлением для тех, кто вылетал из столичных аэропортов, стал Сочи. На втором месте по популярности – Калининград, на третьем – Краснодар.
А из аэропорта Санкт-Петербурга чаще всего туристы вылетали в Калининград. Второе и третье места в списке занимают Сочи и Геленджик.
Ранее директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что на новогодние праздники российские туристы практически не покупают путевки, есть только единичные бронирования.
Она полагает, что спрос в лучшем случае может оживиться в октябре. Но больше надежд, по ее словам, возложено именно на создание коллективного иммунитета и ослабление ограничений.
В АТОР рассказали о популярных российских направлениях
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