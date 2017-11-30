Курортный сбор на Ставрополье введут в мае 2018 года

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Курортный сбор на Ставрополье составит 50 рублей. Согласно решению депутатов региональной думы, его начнут взимать с туристов с 1 мая 2018 года. Таким образом, Ставропольский край последним из четырех участников эксперимента принял закон о введении курортного сбора.
"Предполагается ввести курортный сбор на территории четырех городов − Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, установив его в размере 50 рублей", − цитирует ТАСС председателя думского комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерия Назаренко. "К законопроекту получены все необходимые заключения",− отметил Назаренко.
Депутаты одобрили эксперимент с курортным сбором в четырех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод. По предварительным оценкам, за первый год после введения платы планируют собрать примерно 181 миллион рублей, за пятилетний срок пять лет − свыше 1,2 милларда рублей.
Отмечается, что запланированный доход от курортного сбора в 2018 году уже заложен в бюджете края. Четыре города-курорта в начале года получат средства для обновления инфраструктуры и проведения работ по благоустройству.
Ранее в ноябре стало известно, что размер курортного сбора в Краснодарском крае и в Крыму составит 10 рублей в сутки. В Краснодарском крае в эксперименте примут участие города-курорты Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ, а также четыре поселения Туапсинского района.
В Крыму сбор будет взиматься только с 1 мая по 30 сентября в шести городах: Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте, а также в Черноморском районе.
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