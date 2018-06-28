Болельщице из Перу вернули потерянный в Москве рюкзак с вещами

В Москве болельщице из Перу вернули потерянный рюкзак с вещами

Московские полицейские вернули болельщице из Перу потерянный рюкзак. Девушка поехала в аэропорт Шереметьево, чтобы встретить своего брата. Через некоторое время она обнаружила пропажу рюкзака, в котором были деньги, личные вещи и мобильный телефон.

Оказалось, что перуанка перед входом в зал ожидания оставила свою сумку на ленте аппарата для досмотра багажа. Иностранка обратилась в полицию. Оперативники доставили рюкзак в посольство Перу, где его уже передали перуанке.