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Клиенты туроператора "Сто морей" обратились за страховыми выплатами после того, как 26 декабря было объявлено о прекращении деятельности турфирмы. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Как пояснили в АТОР, туроператор застраховал ответственность в компании "Якорь" на сумму в 10 миллионов рублей. Уточняется, что страховой контракт действует в период с 27 июня 2017 года по 26 июня 2018 года. "Звонки от туристов в "Якорь" уже поступают. На момент 16:00 вторника, 26 декабря, страховщик принял пять–шесть обращений от туристов", – отметили в АТОР. Обратившиеся к страховщику туристы приобрели у "Ста морей" туры в Таиланд.

Ранее на сайте туроператора "Сто морей" появилось сообщение о том, что он прекратил деятельность, так как не имеет возможности выполнить обязательства по договорам. По предварительным данным АТОР, сейчас туроператора нет клиентов за рубежом, которым потребовалась бы эвакуация. Кроме того, сообщается, что ООО "Сто морей" работало, главным образом, как агентство, а не как туроператор. По информации Ростуризма, турпоток "Ста морей" за 2016 год составил всего пять человек.