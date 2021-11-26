Филиппины откроются в декабре для привитых туристов из стран с безвизовым въездом

Фото: AP Photo/Aaron Favila

Власти Филиппин разрешили с 1 по 15 декабря въезд для привитых от коронавируса туристов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовом въезде. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в перечне МИД республики, гражданам свыше 150 стран, в том числе России, разрешен безвизовый въезд на Филиппины на срок до 30 дней.

Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента страны Карло Ногралес уточнил, что срок действия паспорта прибывающих должен быть не менее шести месяцев на момент прилета. Также они должны иметь обратный билет и сертификат о вакцинации от COVID-19.

Между тем до прибытия в республику граждане должны находиться в течение двух недель в странах или территориях из зеленого списка, то есть с низким уровнем распространения коронавируса. При этом Россия пока находится в желтом перечне. Полностью вакцинированным туристам из стран желтого списка нужно по прибытии на Филиппины проходить карантин до тех пор, пока на пятый день не будет получен отрицательный результат ПЦР-теста.

Кроме того, путешественникам потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета из страны.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте предложил во сне вакцинировать от COVID-19 граждан, которые не решаются сделать прививку самостоятельно. Также он обратился к уже привившимся, призвав их продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Россия с 1 декабря снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар. Также с приходом зимы будет возобновлено авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.

