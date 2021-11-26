Филиппины откроются в декабре для привитых туристов из стран с безвизовым въездом

Фото: AP Photo/Aaron Favila
Власти Филиппин разрешили с 1 по 15 декабря въезд для привитых от коронавируса туристов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовом въезде. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается в перечне МИД республики, гражданам свыше 150 стран, в том числе России, разрешен безвизовый въезд на Филиппины на срок до 30 дней.
Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента страны Карло Ногралес уточнил, что срок действия паспорта прибывающих должен быть не менее шести месяцев на момент прилета. Также они должны иметь обратный билет и сертификат о вакцинации от COVID-19.
Между тем до прибытия в республику граждане должны находиться в течение двух недель в странах или территориях из зеленого списка, то есть с низким уровнем распространения коронавируса. При этом Россия пока находится в желтом перечне. Полностью вакцинированным туристам из стран желтого списка нужно по прибытии на Филиппины проходить карантин до тех пор, пока на пятый день не будет получен отрицательный результат ПЦР-теста.
Кроме того, путешественникам потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета из страны.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте предложил во сне вакцинировать от COVID-19 граждан, которые не решаются сделать прививку самостоятельно. Также он обратился к уже привившимся, призвав их продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Россия с 1 декабря снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар. Также с приходом зимы будет возобновлено авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.
С 1 декабря россияне смогут отправиться на Кубу, в Мексику и Катар
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: