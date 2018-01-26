Российских туристов предупредили о вспышке лихорадки в Южной Америке

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Роспотребнадзор предупредил туристов из России о вспышке опасной лихорадки в Южной Америке.

С января 2016 года по декабрь 2017 года в семи странах континента зарегистрировали 777 случаев желтой лихорадки. По данным Всемирной организации здравоохранения, 261 из них закончился смертельным исходом, сообщает "Газета.ру".

Речь идет о Боливии, Бразилии, Перу, Колумбии, Эквадоре, Французской Гвиане и Суринаме. Отмечается, с декабря прошлого года о новых случаях инфекции стало известно только в Бразилии.

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам учитывать эти сведения при планировании своих поездок. Ранее в ведомстве рассказали об участившихся случаях лихорадки Ласса в Нигерии.