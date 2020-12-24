В АТОР оценили предложение об ограничении полетов с другими странами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 прокомментировал предложение депутата Госдумы о временном ограничении авиасообщения с другими странами.

Ранее парламентарий Иван Сухарев предложил временно ограничить авиасообщение с другими странами на фоне выявления нового штамма коронавируса. По его мнению, это позволит не допустить распространения передачи нового вируса на территории России и поддержать существующую положительную динамику борьбы с пандемией. С такой просьбой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В АТОР же считают, что в открытых для полетов странах ситуация вполне благоприятная для туристов.

"В открытых странах работает протокол по противовирусным мероприятиям. Большинство из них даже применяет двухэтапное ПЦР-тестирование, например в ОАЭ. Туристы сначала сдают тест накануне и потом сразу в момент прилета, что полностью дает гарантию безопасных путешествий", – заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.



Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Даже по самому массовому направлению – в Турции, где отдохнули свыше двух миллионов человек, по информации страховых компаний, – было всего 376 обращений по лечению коронавирусной инфекции.

Горин пояснил, что сейчас на туристическом рынке наблюдается пик зимнего сезона, а решение о поездке люди обычно принимают за 7–10 дней до путешествия.

"Как по российским курортам, так и по международным практически нет аннуляций. Отмены были только по Санкт-Петербургу, когда прозвучали пожелания от местных властей не посещать город туристам. Если говорить о зарубежных странах, то рейсы в Великобританию по понятным причинам временно приостановлены на неделю, что привело к полной остановке туристических поездок в данный момент", – рассказал он.

Эксперт добавил, что сейчас большинство жителей страны путешествуют именно по России. А из зарубежных направлений на Новый год и в рождественские праздники очень популярны Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба и Танзания с Занзибаром, заключил собеседник Москвы 24.

О новом штамме коронавируса в Великобритании сообщили на прошлой неделе. По словам властей, новый вирус на 70% заразнее, чем выявленные до этого варианты. Сообщалось, что его источником стала Юго-Восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили еще в сентябре. Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. С 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией сроком на неделю.

После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии рисков развития нового штамма коронавируса в РФ. При этом она уточнила, что в нашей стране выявлены 1 424 мутации инфекции, которые сильно не повлияли на свойства коронавируса.