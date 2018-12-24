От Москвы до Рио: сколько стоит встретить Новый год в столицах мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Встретить Новый год в Москве стоит в три раза дешевле, чем в Каире. Об этом говорит рейтинг цен на отели в 50 городах мира на Новый 2019 год, сообщает АТОР.

Аналитики изучили минимальные цены на доступные к бронированию двухместные номера в отелях с 30 декабря до 2 января 2019 года. Дешевле всего отдохнуть в Майами Бич в США. За сутки заплатить придется 281 доллар. На втором месте австралийский Сидней – 274 долларов, на третьем – Дубай, сутки в двухместном номере обойдутся в 272 доллара.

На четвертом и пятом местах Новый Орлеан и Рио-де-Жанейро. Москва заняла 37 место. Сутки в столичной гостинице на Новый год обойдутся в 65 долларов. Это в три раза дешевле, чем, например, в Каире, который занял восьмую строчку.

В исследовании участвовали только отели, расположенные в центре городов, имеющие категорию не менее трех звезд.

Ранее сообщалось, что загрузка московских гостиниц на Новый год превысила 90 процентов. По итогам 2018 года Москву могут посетить 23,5 миллиона туристов. У гостей столицы пользуются популярностью Кремль, Красная площадь, Большой театр, Третьяковская галерея, парк "Зарядье", ВДНХ, набережные Москвы-реки.