Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:41

От Москвы до Рио: сколько стоит встретить Новый год в столицах мира

туризм

13:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Встретить Новый год в Москве стоит в три раза дешевле, чем в Каире. Об этом говорит рейтинг цен на отели в 50 городах мира на Новый 2019 год, сообщает АТОР.

Аналитики изучили минимальные цены на доступные к бронированию двухместные номера в отелях с 30 декабря до 2 января 2019 года. Дешевле всего отдохнуть в Майами Бич в США. За сутки заплатить придется 281 доллар. На втором месте австралийский Сидней – 274 долларов, на третьем – Дубай, сутки в двухместном номере обойдутся в 272 доллара.

На четвертом и пятом местах Новый Орлеан и Рио-де-Жанейро. Москва заняла 37 место. Сутки в столичной гостинице на Новый год обойдутся в 65 долларов. Это в три раза дешевле, чем, например, в Каире, который занял восьмую строчку.

В исследовании участвовали только отели, расположенные в центре городов, имеющие категорию не менее трех звезд.

Ранее сообщалось, что загрузка московских гостиниц на Новый год превысила 90 процентов. По итогам 2018 года Москву могут посетить 23,5 миллиона туристов. У гостей столицы пользуются популярностью Кремль, Красная площадь, Большой театр, Третьяковская галерея, парк "Зарядье", ВДНХ, набережные Москвы-реки.

туризм

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика