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Общество

24 июля, 11:39

Пожары в Греции не угрожают отдыху российских туристов – АТОР

туризм происшествия пожар

Фото: ТАСС/Zuma/Eurokinissi

Пожары в Греции не угрожают отдыху российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По сообщению туроператоров, российским организованным туристам ничего не угрожает: их традиционные места отдыха находятся вдалеке от мест возгорания", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

По словам генерального директора "Музенидис Трэвел"Александра Цандекиди, никакой угрозы жизни и здоровью туристов нет. Ситуация находится под контролем. Сотрудники следят за развитием событий и работают на опережение.

По последним данным, число погибших в результате масштабных пожаров, вспыхнувших неподалеку в Греции, возросло до 50. Еще более ста человек получили ожоги и различные травмы.

В стране объявлен национальный траур. Греция попросила помощи у стран ЕС.

Между тем пожар перекинулся на прибрежные поселения. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета. По данным греческих властей, есть три больших очага пожара — возле города Каламос, возле Кинеты и рядом с Неос Вутзас.

Как сообщает российское посольство, граждане РФ, по предварительным данным, не пострадали.

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