Глава Минпромторга РФ рассказал о проработке полетов на курорты Египта

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в скором времени будут доработаны вопросы возобновления полетов туристов в Египет. Об этом сообщает РИА Новости.
"На сегодняшний день идет процесс досогласования технических вопросов – подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этот документ", – заявил специалист.
Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. При этом чартерные рейсы в Египет не производятся.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в апреле 2021 года лидерам России и Египта удалось договориться о возобновлении полетов. Их будут проводить между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.
По информации Российского союза туриндустрии, Россия может восстановить чартерные рейсы с Египтом до июля 2021 года.
Прямые перелеты на курорты Египта могут возобновить в начале июля
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