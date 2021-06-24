Глава Минпромторга РФ рассказал о проработке полетов на курорты Египта

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в скором времени будут доработаны вопросы возобновления полетов туристов в Египет. Об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день идет процесс досогласования технических вопросов – подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этот документ", – заявил специалист.

Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. При этом чартерные рейсы в Египет не производятся.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в апреле 2021 года лидерам России и Египта удалось договориться о возобновлении полетов. Их будут проводить между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.

По информации Российского союза туриндустрии, Россия может восстановить чартерные рейсы с Египтом до июля 2021 года.

