24 мая, 14:34

Туризм

Россиянам рекомендовали оформлять американскую визу за год до поездки

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Россиянам следует подавать заявления на американскую визу в Астане минимум за год до поездки, рассказал РИА Новости аналитик визовых рисков и миграционных решений по США Максим Максимов.

Он также указал на то, что не стоит рассчитывать на помощь платных ботов, которые обещают ускорить запись.

Максимов также объяснил, что посольство США в Астане перегружено, поэтому ждать своей очереди приходится около 12 месяцев. Однако тем россиянам, у которых есть действующие шенгенские визы, стоит обратиться в американское посольство в Польше. По словам эксперта, Варшава является единственной возможностью попасть на собеседование на визу США в ближайшие месяцы.

Решение о прекращении оформления виз в США вступило в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок. В список стран, в отношении которых вводится пауза, вошли Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

При этом для российских туристов ситуация не станет "трагедией", считают в Ассоциации туроператоров РФ. В организации пояснили, что туризм в США и раньше не был массовым, поэтому данное решение не приведет к серьезным последствиям для путешественников.

туризм

