Туристам посоветовали отложить поездки в Петербург

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Туроператоры приостанавливают продажи туров в Петербург. Ограничения вводятся в связи с просьбой губернатора города Александра Беглова пока воздержаться от поездок на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в заявлении Ассоциации туроператоров России.



В Санкт-Петербурге с 18 марта прекращена работа музеев, киноцентров и театров. Кроме того, были отменены спортивные, культурные и зрелищные мероприятия с большим числом участников.



Как отмечает Беглов, приезд в город в настоящий момент может представлять опасность как для местных жителей, так и для путешественников. Он обратил внимание, что закрывать Петербург на карантин не планируется.

Людям, купившим билеты в Петербург, рекомендовали в АТОР перенести их на более позднее время, например, на период белых ночей.

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зарегистрировано 57 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 14 российских регионах.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявили 28 случаев заражения коронавирусом.