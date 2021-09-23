Сервис Russpass запустил новое тревел-шоу о городах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский туристический сервис Russpass запустил новое тревел-шоу "Russpass. Путешествия" про российские города, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию сервиса Сергея Зимина.

"Наш сервис появился чуть больше года назад. На сервисе мы сделали так, что тут сразу можно купить билеты, забронировать жилье, найти гида и так далее. А сегодня мы даем старт нашему тревел-шоу. Мы понимаем, что уже есть "Орел и решка", но мы решили сделать нечто свое и более камерное", – рассказал он.

Программа состоит из 10 выпусков по 20 минут, которые уже доступны для просмотра на YouTube.

"Наша команда побывала в Карелии, Калининграде, Краснодаре и других городах России", – уточнил Зимин.

Ведущими шоу стали российская актриса театра и кино Евгения Розанова и телеведущая Анастасия Петрук.

Зрителей проведут по маршрутам, уже готовым к поездкам. Сервис позволит купить билеты, забронировать отель и многое другое. На Russpass уже доступно более 3 тысяч турпредложений.

Проект был разработан при поддержке правительства Москвы, комитета по туризму и департамента информационных технологий.

Ранее туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для туристов из России. Такая программа позволит путешественникам прививаться от коронавируса вакцинами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

