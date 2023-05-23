В МИД заявили, что Россия может расширить доступ к электронным визам для ряда стран

Фото: depositphoto/Alexandre17

Россия может расширить число стран, для жителей которых доступно оформление электронных виз, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Евгения Иванова.

"Возможно, больше", – сказал Иванов в ответ на вопрос, идет ли речь о запуске системы единой электронной визы для граждан 52 стран, как это планировалось.

Ранее сообщалось, что электронную туристическую визу могут запустить с 1 июля этого года. По словам главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, это существенно упростит получения разрешения на посещение территории страны.

До этого замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Россия активно добивается полной отмены виз со странами исламского мира. Как уточнил чиновник, такой шаг положительно скажется на развитии отношений в сфере туризма и бизнеса.