Точной даты возобновления полетов на египетские курорты пока нет – посол

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Точной даты возобновления чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами пока нет. Об этом сообщил посол Египта в Москве Ихаб Наср, передает ТАСС.

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами.

Российские туроператоры готовы отправлять на египетские курорты свыше 260 тысяч туристов в месяц. По предварительной оценке, объемы перевозок этого года будут сопоставимы или даже выше.

В АТОР отметили, что организацией отдыха россиян, вероятно, будут заниматься семь федеральных туроператоров – ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, TUI Россия, "Библио-Глобус", "Интурист" и TEZ Tour. Именно они в прошлом занимали существенную долю на египетском рынке.