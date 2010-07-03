Столица русского оружия открыла туристический сезон

В столице русского оружия Туле стартовал летний туристический сезон "Тула. Лето. Море впечатлений". Он объединяет разнообразные развлекательные мероприятия для жителей и гостей региона.

В 2018 году на Казанской набережной реки Упы впервые за 100 лет открылась ярмарка. В этом сезоне по выходным там будут проходить концерты, конкурсы и мастер-классы. Для посетителей также подготовили спектакли, интерактивные игры и стенд-ап-выступления. Отмечается, что в рамках Года театра на улице Металлистов организуют уличные представления актеров, музыкантов и танцоров. Кроме того, гости Тулы смогут посетить главные достопримечательности города: Тульский Кремль, Казанскую набережную, Тульский государственный музей оружия, а также областной художественный музей, который в этом году отмечает 100-летний юбилей.

Если у гостей возникнут вопросы, им предложили обратиться на горячую линию или городской портал. В Туле также запустили новые инструменты поддержки туристов: проект "Островок", интерактивные туристско-информационные стелы. Помимо этого, все, кто решит отправиться в оружейную столицу этим летом, получат бонусы и скидки по специальной программе лояльности. Уточняется, что летний туристический сезон продлится до Дня города, который в Туле отметят 7 сентября.

В настоящее время туризм входит в число наиболее перспективных отраслей экономики Тульской области. Турпоток в регион растет. Так, в прошлом году область посетили 729 тысяч человек. По предварительным оценкам, объем услуг в сфере туризма превысил 2,7 миллиарда рублей. При этом иностранных туристов в 2018 году стало на 12,5 % больше, чем годом ранее, – 45,3 тысячи человек.

В 2018 году Тула носила почетный титул "Новогодней столицы России". По этому случаю в городе во время зимних праздников провели свыше двух тысяч различных мероприятий, включая фейерверк, ледовое шоу с участием звезд фигурного катания и красочное 3D-мэппинг шоу. Для туристов действовал специальный новогодний сервис "Гость Тулы", который позволял воспользоваться целым рядом привилегий, бонусов и скидок.