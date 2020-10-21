Горнолыжные курорты в США готовятся открыть для туристов

Фото: AP Photo/David Zalubowski

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо одобрил открытие горнолыжных курортов с 6 ноября. Об этом сообщает портал Travel and Leisure.

Несмотря на то что комплексы возобновят работу, вводятся некоторые ограничения. Так, общее число туристов снизят на четверть, а вместимость помещений – на 50% от обычной возможности.

Всех туристов обяжут носить маски. При этом в лифты совместно пустят только членов семьи или группу друзей, посторонние должны быть исключены.

Против массового скопления людей направлено и ограничение по работе инструкторов – эта услуга одновременно будет доступна только не более чем 10 гостям.

Горнолыжные курорты страны еще до введения официальных требований самостоятельно начали следить за масочным режимом, размещением посетителей и дезинфекцией помещений.

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее рассказала, что жители РФ активно бронируют курорты Краснодарского края на период новогодних каникул.

