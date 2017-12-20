Власти Москвы сообщили о значительном увеличении турпотока в столицу

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Турпоток в российскую столицу с 2010 года увеличился на 65 процентов. Об этом сообщил первый замруководителя столичного департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев.

"Количество туристов, прибывающих в Москву, по сравнению с 2010 годом увеличилось почти на 65 процентов. В 2016 году столицу посетили 19 миллионов гостей, а к концу 2017 года эта цифра, как ожидается, достигнет отметки в 21 миллионов", – сказал он, отметив, что такая динамика подтверждает высокий туристский потенциал проводимых в столице мероприятий, передает РИА Новости.

Также, по его словам, каждый год в Москве проводится более 500 культурных, образовательных и спортивных мероприятий, большинство из которых можно посетить бесплатно. При этом устойчивый рост показателя прослеживается во время Рождества и новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что столичные фестивали по итогам года посетят около 62 миллионов человек. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, из 12 миллионов посетителей прошлогоднего "Путешествия в Рождество" почти 4 миллиона – иностранцы или туристы из других регионов.

Немерюк отметил, что число посетителей городских фестивалей растет из года в год. В прошлом году фестивальные мероприятия посетили 58 миллионов человек.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" начнется в столице 22 декабря и продлится до 14 января. В этом году главной темой фестиваля стал театр. На 83 фестивальных площадках будут работать четыре катка, 13 ледяных горок, 11 тиров, поле для хоккея и сноуборд-парк.