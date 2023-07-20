Russian Traveler Awards определит лучших представителей туристической сферы РФ

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Журнал Russian Traveler проводит онлайн-голосование, посвященное главным туристическим возможностям России. С помощью читателей будет выбрано все самое лучшее в мире путешествий: от отелей и круизов до национальных блюд и экомаршрутов.

Голосование премии Russian Traveler Awards 2023 проходит по номинациям "Природный объект", "Экскурсионный маршрут", "Круиз", "Оздоровительный курорт", "Народный промысел" и другие. Кроме того, будут определены фавориты международного туризма: ему посвящены номинации "Лучший отель" и "Лучшее направление".

Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов РФ, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах. Но окончательный выбор – за читателями.

Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте rtraveler.ru и в самом журнале.

Кроме читательского, будут и финалисты по итогам выбора экспертного жюри. Среди его участников – председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму Христофор Константиниди, первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, тревел-блогер и ведущий Сергей Доля и другие.

Ранее москвичей пригласили проголосовать за лучшие работы участников фотоконкурса "Планета Москва". Голосование проходит в социальных сетях департамента градостроительной политики. Победителями в номинации "Народный выбор" станут снимки, которые наберут больше всего лайков.