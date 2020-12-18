К туристическому сервису Russpass присоединились почти все регионы России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

82 российских региона подписали соглашене о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, интернет-сервисами стали регулярно пользоваться во всем мире, так как на рынок услуг оказала сильное влияние пандемия. Она считает, что поэтому нужно развивать такие онлайн-сервисы, как Russpass.

"Благодаря платформе жители России и иностранные граждане могут спланировать свою поездку по РФ. 52 региона из подписавших соглашение о сотрудничестве уже представили свои туристические программы. Также с сервисом работают более 270 партнеров, среди них крупные международные компании", – рассказала она.

Заммэра также добавила, что такие цифровые сервисы помогают столице развивать туризм и составлять достойную конкуренцию другим мегаполисам.

Ранее в цифровом туристическом сервисе Russpass появилась Останкинская телебашня. Пользователи смогут познакомиться с историей самого высокого сооружения в Европе и узнать интересные факты о нем.

В частности, все желающие смогут посетить интерактивный цифровой музей и уникальную детскую образовательную экскурсию.