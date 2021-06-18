Для прошедших вакцинацию от COVID-19 туристов в РФ хотят ввести повышенный кешбэк

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В России могут ввести повышенный кешбэк для привитых от COVID-19 туристов. Данную меру собирается инициировать Общенациональный союз индустрии гостеприимства. Об этом рассказал исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

"Предлагаем и будем писать отдельные письма с предложением по вакцинации, чтобы дать дополнительный увеличенный кешбэк для тех, кто вакцинировался. Поддержим и идею рестораторов по выделению отдельных площадок для вакцинированных", – отметил он.

Ранее столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free-ресторанов.

До этого представители бизнеса пообещали Сергею Собянину защищать посетителей ресторанов. Речь идет о том, чтобы подвигать людей к тому, чтобы они активно вакцинировались.