Бангкок откроется для привитых туристов с 15 октября

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Власти Бангкока откроют столицу Таиланда для привитых туристов без необходимости проходить двухнедельный карантин, это произойдет на две недели позже запланированной даты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра туризма и спорта страны Пипата Ратчакитпракана.
Он отметил, что в столице еще не полностью завершилась вакцинация 70 процентов населения всех районов. Однако власти планируют ее закончить к началу октября.
"В этой связи мы приняли решение открыть Бангкок для иностранных туристов в середине октября, это, конечно, позже на две недели, чем мы планировали, но это важно для безопасности жителей столицы. К 15 октября Бангкок будет готов открыться для иностранных туристов", – сказал Ратчакитпракан.
Курорты Бангкока, а также Пхетчабури, Прачуапкхирикхан, Чиангмай и Чонбури планировалось открыть 1 октября.
"Остальные четыре провинции откроются, как и предполагалось, 1 октября", – уточнил министр.
По словам Ратчакитпракана, программа иммунизации в Бангкоке достигла значительных успехов, вакцинацию прошли 37 процентов населения.
Ранее сообщалась, что вакцинированным туристам начали делать скидки в отелях Турции. Так сотрудники гостиниц пытаются привлечь гостей в уходящем сезоне и помогают стране держать темпы вакцинации.
Отели в Турции начали делать скидки вакцинированным туристам
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