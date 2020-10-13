Россиян при въезде в Белоруссию обяжут иметь справку об отсутствии COVID-19

20:38
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Россияне должны будут предоставлять справку с отрицательным результатом теста на коронавирус при въезде в Белоруссию. Об этом сказано в постановлении правительства республики.
В документе отмечается, что оригинал справки об отрицательном результате теста на COVID-19 должен быть на русском, белорусском и английском языках. Исследование на коронавирус должно быть сделано не позднее 72 часов до даты пересечения границы с Белоруссией.
Уточняется, что РФ не вошла в перечень государств с неблагополучной ситуации с коронавирусом, утвержденный Минздравом Белоруссии. Из этого списка Россия была исключена в июле. В связи с этим граждане РФ избавлены от необходимости проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию.
Ранее Москва и Минск договорились о поставках в республику российской вакцины от коронавируса. В Белоруссии с 1 октября начались клинические испытания прививки. Вакцину уже получил премьер-министр Роман Головченко.
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