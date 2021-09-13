В Ростуризме назвали срок восстановления турпотока в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Внутренний туристический поток в России может вернуться к допандемийным показателям уже в 2021 году. Такой прогноз озвучила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки в Казань.
"Общее количество людей, которые путешествовали, ездили по стране с теми или иными целями (в текущем году. – Прим. ред.), примерно 63 миллиона. Если динамика будет такой же активной, мы ожидаем по итогам этого года полное восстановление туристического потока до уровня 2019 года", – приводит ее слова ТАСС.
Догузова отметила, что за первые семь месяцев 2021 года 31,5 миллиона россиян останавливались в отелях хотя бы один раз, еще примерно столько же путешествовали, не останавливаясь в гостиницах.
Между тем вице-премьер Татарстана коснулась ситуации в республике: по ее словам, туристический поток в регион вырос по сравнению с прошлым годом, ожидается, что он достигнет отметки в 3,5 миллиона человек.
Ранее замглавы Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что ведомство разрабатывает программу Work and Travel для привлечения молодежи на Дальний Восток. Ее планируется запустить уже в 2022 году, включив и другие регионы России.
По словам Лысенковой, с одной стороны, это позволит решить проблему нехватки кадров на Дальнем Востоке, с другой – предоставит молодым людям возможность попутешествовать по региону.
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