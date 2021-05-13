Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
МИД РФ призвал россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что позиция некоторых европейских стран о снятии ограничений может стремительно измениться из-за коронавируса.
"Мы хотели бы напомнить нашим гражданам, которые планируют выезд за рубеж, о необходимости тщательно оценивать все риски, связанные с путешествием в ту или иную страну. Помимо ситуации, о которой известно на данный момент, нужно понимать, что ситуация может измениться", – отметила она в ходе брифинга.
Также Захарова обратила внимание на то, что нужно просчитывать эпидемиологические и логистические риски.
Ранее официальный представитель МИД РФ призвала россиян, планирующих поездки на зарубежные курорты, внимательно подойти к планированию путешествий.
Она обратила внимание на ухудшение эпидемической ситуации на популярных у россиян туристических направлениях.
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбравшим местом отдыха курорты России. В своем обращении он напомнил, что каждый год миллионы россиян посещают иностранные курорты. Таким образом они спонсируют зарубежную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы остаться внутри страны и стать источником развития отечественных курортов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: