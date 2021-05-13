Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

МИД РФ призвал россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что позиция некоторых европейских стран о снятии ограничений может стремительно измениться из-за коронавируса.

"Мы хотели бы напомнить нашим гражданам, которые планируют выезд за рубеж, о необходимости тщательно оценивать все риски, связанные с путешествием в ту или иную страну. Помимо ситуации, о которой известно на данный момент, нужно понимать, что ситуация может измениться", – отметила она в ходе брифинга.

Также Захарова обратила внимание на то, что нужно просчитывать эпидемиологические и логистические риски.

Ранее официальный представитель МИД РФ призвала россиян, планирующих поездки на зарубежные курорты, внимательно подойти к планированию путешествий.

Она обратила внимание на ухудшение эпидемической ситуации на популярных у россиян туристических направлениях.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбравшим местом отдыха курорты России. В своем обращении он напомнил, что каждый год миллионы россиян посещают иностранные курорты. Таким образом они спонсируют зарубежную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы остаться внутри страны и стать источником развития отечественных курортов.