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В посольстве РФ оценили сроки открытия Бали для россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Джакарте.
"С 14 октября Индонезия планирует открыть Бали для граждан ограниченного количества стран (их список согласовывается; России в нем по состоянию на сейчас нет). При этом указанные лица должны быть полностью вакцинированы", – отметили в диппредставительстве.
В настоящее время доступ в страну открыт только по деловым визам. При въезде необходимо пройти восьмидневный карантин.
Ранее стало известно, что власти Индонезии планируют открыть въезд на Бали для туристов из стран с низким уровнем заболеваемости и требованиями к тестированию граждан, аналогичными индонезийским.
В первую очередь планируется разрешить въезд для граждан Южной Кореи, Японии, Сингапура и Новой Зеландии. В настоящее время в стране одобрены вакцины Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и "Спутник V".
Бали откроется для привитых иностранных туристов
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