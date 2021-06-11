Москвичам рассказали, сколько стоит улететь на отдых в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жители столицы активно покупают билеты и путевки на предстоящие длинные выходные, наиболее популярным направлением стал юг России. Об этом сообщает Москва 24.
По данным сервиса "Туту.ру", самым популярным направлением на длинные выходные стал Симферополь – билеты до этого города приобрели 25% пассажиров. Средняя стоимость билета от Москвы до Симферополя и обратно составляет 11,2 тысячи рублей.
Второй по популярности маршрут на 12–14 июня – Сочи. Там собираются провести длинные выходные 16% столичных пассажиров. Средняя цена билета Москва – Сочи – Москва составила 11,7 тысячи рублей.
По словам пресс-секретаря аэропорта Домодедово Александра Власова, туристическая активность москвичей напоминает ситуацию 2019 года до распространения коронавируса. Однако в этом году наибольшей популярностью пользуются российские курорты.
"Если сравнивать со временем до ковида, то практически на 90% увеличился пассажиропоток в основные туристические города России – Сочи, Калининград, Анапу, Геленджик. Безусловно, эта тенденция продолжится и в эти выходные. <...> По нашим оценкам, пассажиропоток в основные туристические города России вырастет практически на 50%, если сравнивать с летом 2019 года", – сказал он.
В то же время москвичи не забывают и о зарубежных направлениях, среди которых, по данным сервиса Aviasales, наиболее популярными являются Армения, Кипр, ОАЭ, Египет, Мальдивы и Греция.
"Также москвичам интересны Анапа, Санкт-Петербург, примерно с долей 6–7%, Северный Кавказ, Геленджик, Екатеринбург. <...> И еще важно отметить, что не только москвичи уезжают на длинные выходные, но и в Москву приезжают жители регионов. Так, до 16% всех бронирований приходится на Москву", – рассказал PR-директор Aviasales Янис Дзенис.
Ранее стало известно, что авиакомпании РФ заявили рекордное число рейсов на курорты Черного моря. Так, из Шереметьево в Геленджик, Симферополь, Сочи, Анапу и Калининград слетают суммарно 2,6 миллиона пассажиров.
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