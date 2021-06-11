Эксперты поспорили о необходимости ускорить открытие массовых зарубежных направлений

13:30
Фото: depositphotos/wjarek
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал Москве 24 просьбу АТОР к российским властям рассмотреть вопрос о скорейшем открытии для туристов массовых зарубежных направлений.
Соответствующее письмо ассоциация направила главе Оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, вице-премьеру Татьяне Голиковой. Отмечается, что страны, которые пользуются массовым спросом у туристов, уже заявили о готовности принимать россиян (с отрицательными ПЦР-тестами, справками о наличии антител к COVID-19, подтверждением вакцинации или даже вовсе без этих условий).
В их числе Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис. В письме говорится, что в этих государствах заболеваемость COVID-19 не превышают уровень, установленный Роспотребнадзором для признания безопасности направления.
По мнению Жемчугова, решение о выезде россиян на отдых за границу в эти страны уже можно принимать. "Я считаю, что это своевременно. Если те страны, куда собираются россияне, не возражают", – заявил он.
При этом врач-иммунолог отметил, что необходимо давать возможность выезжать на отдых за границу тем, у кого уже есть антитела к коронавирусу.
В свою очередь, директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов считает, что решение о возможности восстановления выездного туризма должны принимать соответствующие ведомства.
"Этот вопрос находится в ведении Роспотребнадзора, который владеет информацией по озвученным странам и по ситуации в РФ", – сказал он в интервью Москве 24.
Кроме того, Колбасов добавил, что, помимо вопроса, выезжать или не выезжать, нужно помнить о том, какая обстановка может сформироваться после возвращения россиян на родину и как это повлияет на ситуацию в стране.
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