Эксперты поспорили о необходимости ускорить открытие массовых зарубежных направлений

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Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал Москве 24 просьбу АТОР к российским властям рассмотреть вопрос о скорейшем открытии для туристов массовых зарубежных направлений.

Соответствующее письмо ассоциация направила главе Оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, вице-премьеру Татьяне Голиковой. Отмечается, что страны, которые пользуются массовым спросом у туристов, уже заявили о готовности принимать россиян (с отрицательными ПЦР-тестами, справками о наличии антител к COVID-19, подтверждением вакцинации или даже вовсе без этих условий).

В их числе Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис. В письме говорится, что в этих государствах заболеваемость COVID-19 не превышают уровень, установленный Роспотребнадзором для признания безопасности направления.

По мнению Жемчугова, решение о выезде россиян на отдых за границу в эти страны уже можно принимать. "Я считаю, что это своевременно. Если те страны, куда собираются россияне, не возражают", – заявил он.

При этом врач-иммунолог отметил, что необходимо давать возможность выезжать на отдых за границу тем, у кого уже есть антитела к коронавирусу.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям В первую очередь нужно разрешить тем, у кого есть антитела по любому поводу: переболели ли они в клинически видимой форме, переболели в невидимой форме или вакцинированы. Если есть антитела IgG к вирусу в любом количестве, то совершенно спокойно могут ехать.

В свою очередь, директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов считает, что решение о возможности восстановления выездного туризма должны принимать соответствующие ведомства.

"Этот вопрос находится в ведении Роспотребнадзора, который владеет информацией по озвученным странам и по ситуации в РФ", – сказал он в интервью Москве 24.





Денис Колбасов директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Мы можем делать какие угодно предположения, но окончательные решения должны быть за Роспотребнадзором. У них наиболее полная, оперативная и достоверная информация.

Кроме того, Колбасов добавил, что, помимо вопроса, выезжать или не выезжать, нужно помнить о том, какая обстановка может сформироваться после возвращения россиян на родину и как это повлияет на ситуацию в стране.