Россиян предупредили о возможном цунами в Индонезии

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Индонезийские провинции Бантен и Лампунг могут оказаться во власти цунами. Об этом российских туристов предупредили в ситуационно-кризисном центре МИД РФ.

Отмечается, что больше всего стихии подвержены западное побережье провинции Бантен на острове Ява и побережье провинции Лампунг на Суматре. В связи с этим местные власти рекомендуют не подходить к Зондскому проливу ближе, чем на 500 метров.

#Индонезия – возможны цунами, наиболее подвержены стихии западное побережье провинции Бантен на о.Ява и побережье провинции Лампунг на о.Суматра; власти рекомендуют находиться на расстоянии не менее 500 м от вод Зондского пролива pic.twitter.com/v5wnJaPRts — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 10 января 2019 г.



В конце декабря разрушительное цунами, вызванное активностью вулкана Анак Кракатау, погубило не менее 429 человек. Еще более 1,4 тысячи пострадали. Тогда под удар попали берега островов Ява и Суматра в районе Зондского пролива.