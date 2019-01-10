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15:55

Россиян предупредили о возможном цунами в Индонезии

туризм

15:55

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Фото: ТАСС/Donal Husni

Индонезийские провинции Бантен и Лампунг могут оказаться во власти цунами. Об этом российских туристов предупредили в ситуационно-кризисном центре МИД РФ.

Отмечается, что больше всего стихии подвержены западное побережье провинции Бантен на острове Ява и побережье провинции Лампунг на Суматре. В связи с этим местные власти рекомендуют не подходить к Зондскому проливу ближе, чем на 500 метров.


В конце декабря разрушительное цунами, вызванное активностью вулкана Анак Кракатау, погубило не менее 429 человек. Еще более 1,4 тысячи пострадали. Тогда под удар попали берега островов Ява и Суматра в районе Зондского пролива.

туризм

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