Москва 24 покажет видеоэкскурсии по маршруту Russpass

Фото: Москва 24

Каждую субботу в 10:13 на телеканале Москва 24 смотрите телевизионные видеоэкскурсии с Владимиром Раевским по маршрутам Russpass.

Туристическая платформа выступает онлайн-помощником для планирования сложных маршрутов по стране с использованием нескольких видов транспорта. В приложении можно сразу приобрести билеты на экскурсии, в музеи и театры, заранее присмотреть кафе и рестораны, подходящие по ценовой категории и меню.

В каждом выпуске программы ведущий знакомит зрителя с содержанием одного из маршрутов цифрового туристического сервиса Russpass.