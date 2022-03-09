Туроператор "Библио-Глобус" завершил программу вывоза туристов из-за рубежа

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Российский туроператор "Библио-Глобус" завершил вывоз туристов с заграничных курортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию "Россия".

"Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических направлений, расположенных вне страны", – сообщили в авиакомпании, которая является стратегическим партнером "Библио-Глобуса".

Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры. О приостановке полетных программ за рубеж уже сообщили "Аэрофлот", "Победа" и Nordwind.