Ростуризм предупредил россиян о высокой лавиноопасности в Швейцарии

9 января, 22:38
Фото: ТАСС/Imago
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало российских туристов в Швейцарии внимательно следить за прогнозом погоды и следовать указаниям местных властей в связи с высокой лавиноопасностью.
В швейцарских кантонах Вале и Тичино объявили оранжевый уровень метеоопасности из-за обильных снегопадов, порывов ветра и высокой вероятности схода лавин. Ростуризм также призывает туроператоров предупреждать клиентов о погодных условиях в Швейцарии, отмечает пресс-служба агентства.
По данным СМИ, на курорте Церматт в швейцарских Альпах из-за сильных снегопадов заблокированы около 10 тысяч человек. В Ростуризме проверяют, есть ли среди них граждане РФ, сообщает Агентство "Москва".
Железнодорожное сообщение между Церматтом и деревней Тэш остается закрытым, но проблема с электроснабжением в этом районе решена. Директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко отметил, что вероятность пребывания организованных тургрупп из России на курорте Церматт мала.
Ранее российских туристов предупредили о вероятности схода лавин на горнолыжных курортах Италии. Согласно информации Генконсульства России в Милане, более 10 тысяч туристов оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червиния (область Валле-д'Аоста) из-за обильных снегопадов и схода лавин.
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